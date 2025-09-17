"Сьома" виплата для ВПО: хто з переселенців може отримати додаткові 2000 гривень
- Внутрішньо переміщені особи, які офіційно працюють, можуть отримати додаткову допомогу.
- Місцевим органам самоврядування виділять кошти на побудову та відновлення тимчасового житла для ВПО, а також переселенці зможуть отримати додатковий медичний догляд.
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати додаткову "сьому" виплату. На неї можуть претендувати громадяни, які офіційно працюють щонайменше пів року.
Це буде допомога для ВПО на проживання. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Яка грошова допомога передбачена для ВПО?
Україна надасть додаткові 2 тисячі гривень внутрішньо переміщеним особам. Таку виплату отримають не всі, а лише ті українці, які мають офіційну роботу.
Для отримання "сьомої" виплати потрібно пропрацювати пів року або більше безперервно.
Основна мета – заохотити ВПО працездатного віку до працевлаштування та самозайнятості,
– повідомили в Міністерстві.
Варто зазначити! "Сьомою" виплата називається тому, що допомога на проживання виплачується протягом 6 місяців. Люди, які офіційно працюють, можуть отримати додаткові гроші.
Загалом Уряд під час виїзного засідання в Сумах обговорив підтримку вразливих категорій населення. Держава визначила, які категорії можуть отримати фінансову допомогу.
Так місцевим органам самоврядування надаватимуть кошти на побудову, відновлення, переобладнання житла для тимчасового проживання ВПО житло тимчасового проживання. На це з бюджету піде 1 мільярд гривень.
Переселенці також матимуть можливість отримати додатковий медичний догляд у місці тимчасового проживання. У разі необхідності надаватиметься безкоштовне 30-денне лікування.
Кошти на тверде паливо в розмірі 8 тисяч гривень отримають ВПО, яким не надавалася допомога від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях.
Яку ще підтримку обіцяє Україна для ВПО?
Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на виплати та різні пільги, але для цього необхідно стати на облік в місцевому управлінні соціального захисту та отримати спеціальну довідку.
До лютого 2026 року внутрішньо переміщені особи отримуватимуть обов'язкові виплати. Вони передбачені для осіб з інвалідністю І – ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років або до 23 років, якщо дитина навчається та для родин, у складі яких лише непрацездатні особи. Дорослі отримують 2 000 гривень, а діти та люди з інвалідністю – 3 000 гривень.
Для ВПО надаватимуть житлові сертифікати з перерозподілом 15 мільярдів гривень. Допомогу для купівлі житла отримають близько 10 тисяч сімей.