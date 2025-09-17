Це буде допомога для ВПО на проживання. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Дивіться також Підвищені стипендії, новий формат навчання в школах і вищі пенсії: які будуть зміни з 1 вересня

Яка грошова допомога передбачена для ВПО?

Україна надасть додаткові 2 тисячі гривень внутрішньо переміщеним особам. Таку виплату отримають не всі, а лише ті українці, які мають офіційну роботу.

Для отримання "сьомої" виплати потрібно пропрацювати пів року або більше безперервно.

Основна мета – заохотити ВПО працездатного віку до працевлаштування та самозайнятості,

– повідомили в Міністерстві.

Варто зазначити! "Сьомою" виплата називається тому, що допомога на проживання виплачується протягом 6 місяців. Люди, які офіційно працюють, можуть отримати додаткові гроші.

Загалом Уряд під час виїзного засідання в Сумах обговорив підтримку вразливих категорій населення. Держава визначила, які категорії можуть отримати фінансову допомогу.

Так місцевим органам самоврядування надаватимуть кошти на побудову, відновлення, переобладнання житла для тимчасового проживання ВПО житло тимчасового проживання. На це з бюджету піде 1 мільярд гривень.

Переселенці також матимуть можливість отримати додатковий медичний догляд у місці тимчасового проживання. У разі необхідності надаватиметься безкоштовне 30-денне лікування.

Кошти на тверде паливо в розмірі 8 тисяч гривень отримають ВПО, яким не надавалася допомога від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях.

Яку ще підтримку обіцяє Україна для ВПО?