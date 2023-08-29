Отмена выплат для переселенцев: кто из ВПЛ не получит денежную помощь в сентябре
29 августа 2023, 11:30Читати новину українською
Источник:Минсоцполитики
Некоторые переселенцы больше не будут получать выплаты. В Минсоцполитики проводят проверку переселенцев, денежная помощь останется только у самых малообеспеченных лиц.
Кто больше не получит выплаты для ВПЛ
Денежную помощь для переселенцев правительство ввело для того, чтобы поддержать украинцев, вынужденных покинуть свое место жительства, из-за военных действий. Пересмотр выплат происходит каждые полгода.
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Кому отменят выплаты:
- гражданам, которые приобрели жилье, авто, банковские металлы или валюту более чем на 100 тысяч гривен;
- лицам, купившим авто, которому менее 5 лет;
- тем, кто имеет свое жилье на относительно безопасной территории;
- украинцам, которые более месяца находятся за границей (если это не рабочая поездка, уход за родными или стажировка).
Какую помощь получают переселенцы в Украине
Все граждане Украины, получившие статус ВПЛ, могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Сейчас выплаты составляют:
- 2 000 гривен – взрослые до 18 лет;
- 3 000 гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью.
Денежные средства начисляются на специальный счет. Выплаты поступают переселенцам двумя волнами: после 15 и 28 числа месяца.