625 миллионов долларов на выплаты переселенцам: откуда Украина будет брать эти деньги

В 2024 году более 625 миллионов долларов предусмотрено на денежные выплаты уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила 24 Каналу, откуда наше государство будет брать эти деньги.

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Какой источник финансирования имеет Украина

За период полномасштабного вторжения Украина выплатила переселенцам более 145 миллиардов гривен. Кажется, что это очень много, но людей, которые нуждаются, также не мало. В этом году предусмотрено 625 миллионов долларов.

Это сумма, которую аккумулировали международные партнеры для выплат внутренне перемещенным лицам. Очевидно, мы обращаемся к правительствам наших союзнических стран и просим помогать нашим ВПО. Тех 625 миллионов долларов на 2024 год – это именно для денежной поддержки внутренне перемещенных лиц,

– отметила Ирина Верещук.

На сегодня зафиксировано 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, которые приняли справку. Такое количество никогда не получала выплаты, пик – 2,5 миллиона человек. Сейчас помощь получают только 1,5 миллиона украинцев, поскольку не все обращались.

USAID, WFP, IOM, UNHCR, UNICEF – именно благодаря этим организациям с момента полномасштабного вторжения украинцы получили 2 миллиарда долларов денежной помощи, а половина этих средств была направлена на поддержку ВПЛ. Также Украине помогают другие международные партнеры и доноры.

Напомним, что в последние дни значительно возросло количество обращений о задержке выплат ВПО на горячей линии Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Украинцы сообщают о задержке средств, которые должны поступать вовремя. Согласно информации от Минсоцполитики, все надлежащие выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца.