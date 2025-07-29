Из-за того что УБД не успел подать в ПФУ определенные документы об инвалидности, ему могут начислить меньший размер помощи ко Дню Независимости. Однако решение проблемы есть.

Что делать УБД, если не обновил данные в ПФУ?

ПФУ получило обращение от украинца, который не успел сообщить о своей инвалидности и рискует получить меньшие выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Имею статус УБД, получаю пенсию за выслугу лет. В период военной службы был ранен, признан лицом с инвалидностью при защите Родины, но еще не успел подать в ПФУ удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны. В каком размере в августе получу помощь ко Дню Независимости?

– сообщили в обращении.

В ПФУ ответили, что денежная помощь выплачивается с учетом соответствующего статуса, если лицо приобрело его до 24 августа текущего года.

Поэтому гражданин, который обратился за советом, в августе вместе с пенсией получит 1 000 гривен как участник боевых действий и дополнительную выплату как лицо с инвалидностью после обновления данных.

На основании обращения будет выплачена разница между суммой, что уже была выплачена как УБД, и размером помощи, предусмотренной для лиц с инвалидностью вследствие войны:

I группы – 3 100 гривен;

II группы – 2 900 гривен;

III группы – 2 700 гривен.

Для получения разницы в размере разовой денежной выплаты нужно обратиться в Пенсионный фонд до ноября и предоставить удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны.

Кто получит выплаты ко Дню Независимости?

Самые большие выплаты ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также деньги получат украинцы, которые имеют инвалидность из-за войны. 1 000 гривен могут получить:

УБД;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших УБД, а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.