Получил инвалидность, но не успел сообщить: что делать УБД, чтобы получить выплаты в августе
- УБД, которые не успели подать документы в ПФУ об инвалидности, могут получить меньшие выплаты ко Дню Независимости, но после обновления данных получат разницу.
- Для получения разовой денежной выплаты нужно обратиться в Пенсионный фонд до ноября с удостоверением лица с инвалидностью вследствие войны.
Из-за того что УБД не успел подать в ПФУ определенные документы об инвалидности, ему могут начислить меньший размер помощи ко Дню Независимости. Однако решение проблемы есть.
Что делать УБД, если не обновил данные в ПФУ?
ПФУ получило обращение от украинца, который не успел сообщить о своей инвалидности и рискует получить меньшие выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Имею статус УБД, получаю пенсию за выслугу лет. В период военной службы был ранен, признан лицом с инвалидностью при защите Родины, но еще не успел подать в ПФУ удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны. В каком размере в августе получу помощь ко Дню Независимости?
– сообщили в обращении.
В ПФУ ответили, что денежная помощь выплачивается с учетом соответствующего статуса, если лицо приобрело его до 24 августа текущего года.
Поэтому гражданин, который обратился за советом, в августе вместе с пенсией получит 1 000 гривен как участник боевых действий и дополнительную выплату как лицо с инвалидностью после обновления данных.
На основании обращения будет выплачена разница между суммой, что уже была выплачена как УБД, и размером помощи, предусмотренной для лиц с инвалидностью вследствие войны:
- I группы – 3 100 гривен;
- II группы – 2 900 гривен;
- III группы – 2 700 гривен.
Для получения разницы в размере разовой денежной выплаты нужно обратиться в Пенсионный фонд до ноября и предоставить удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны.
Кто получит выплаты ко Дню Независимости?
Самые большие выплаты ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также деньги получат украинцы, которые имеют инвалидность из-за войны. 1 000 гривен могут получить:
- УБД;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших УБД, а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.