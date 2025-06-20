Как оформить заявку для получения выплат ко Дню Независимости

В этом году многие украинцы получат выплаты ко Дню Независимости. Однако некоторым лицам нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Как получить выплаты ко Дню Независимости

В частности, заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Алгоритм действий, чтобы получить денежную помощь, является следующим:

На вебпортале Фонда следует авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажать кнопку "Войти". В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины". Заполнить онлайн-форму заявления, что появится на экране: указать общие данные о себе, добавить реквизиты счета в банке. Дать согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку "v" и нажать кнопку "Сформировать заявление". Проверить данные сформированного заявления и отправить в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

На что следует обратить внимание? В фонде советуют обращать внимание на подсказки, которые дает система, и заполнить все обязательные поля. А перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции "Добавить файл" прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих право на назначение выплаты.

Обратите внимание! С результатом рассмотрения заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" – "Статус обращения".