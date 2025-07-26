Кто может подать заявление на выплаты ко Дню Независимости и как это сделать
- Выплаты предоставляют ко Дню Независимости участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, лицам с инвалидностью вследствие войны, родственникам погибших ветеранов и другим категориям.
Заявление можно подать лично в сервисном центре ПФУ, по почте или онлайн через вебпортал ПФУ, отметив все необходимые реквизиты документов и банковский счет.
В Украине определенные категории граждан имеют право на денежные выплаты ко Дню Независимости Украины. В частности, возможность получить поддержку от государства имеют военнослужащие.
Кто может подать заявление на выплаты?
В 2025 году выплаты ко Дню Независимости Украины будут проводить по тому же механизму, что и в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Подать заявку на эту ежегодную денежную помощь имеют право:
- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- лица, имеющие особые заслуги перед государством;
- родственники погибших и умерших ветеранов войны;
- жена или муж умершего лица, которая получила инвалидность из-за войны;
- муж или жена умершего участника боевых действий, участника войны или жертвы нацистских преследований, который был признан при жизни лицом с инвалидностью, если они не женились во второй раз;
- члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;
- бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, в частности несовершеннолетние;
- дети, которые родились в этих местах принудительного содержания их родителей;
- лица, которых насильно вывезли на принудительные работы;
- дети партизан, подпольщиков и других лиц, которые боролись с национал-социалистским режимом в тылу врага.
Важно! Выплаты ко Дню Независимости назначаются в соответствии с постановлением правительства № 486 “Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты” и “О жертвах нацистских преследований".
Как подать заявление на выплаты ко Дню Независимости?
Существует несколько способов подачи заявления на ежегодные выплаты:
- Сделать это можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- Можно отправить заявление по почте на адрес ПФУ;
- Также есть возможность подать заявление онлайн с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда.
В заявлении важно указать:
- реквизиты документов, подтверждающих личность заявителя;
- идентификационный код;
- реквизиты удостоверения, которое дает право на выплаты ко Дню Независимости;
- номер банковского счета для получения помощи.
Стоит знать! Пенсионерам выплаты поступят вместе с пенсией. Тем, кто служит, помощь перечислят по месту службы. В других случаях средства перечислят в соответствии с заявлением.