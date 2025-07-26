Кто может подать заявление на выплаты ко Дню Независимости и как это сделать

В Украине определенные категории граждан имеют право на денежные выплаты ко Дню Независимости Украины. В частности, возможность получить поддержку от государства имеют военнослужащие.

Кто может подать заявление на выплаты?

В 2025 году выплаты ко Дню Независимости Украины будут проводить по тому же механизму, что и в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Подать заявку на эту ежегодную денежную помощь имеют право:

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;

лица с инвалидностью вследствие войны;

лица, имеющие особые заслуги перед государством;

родственники погибших и умерших ветеранов войны;

жена или муж умершего лица, которая получила инвалидность из-за войны;

муж или жена умершего участника боевых действий, участника войны или жертвы нацистских преследований, который был признан при жизни лицом с инвалидностью, если они не женились во второй раз;

члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, в частности несовершеннолетние;

дети, которые родились в этих местах принудительного содержания их родителей;

лица, которых насильно вывезли на принудительные работы;

дети партизан, подпольщиков и других лиц, которые боролись с национал-социалистским режимом в тылу врага.

Важно! Выплаты ко Дню Независимости назначаются в соответствии с постановлением правительства № 486 “Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты” и “О жертвах нацистских преследований".

Как подать заявление на выплаты ко Дню Независимости?

Существует несколько способов подачи заявления на ежегодные выплаты:

Сделать это можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);

Можно отправить заявление по почте на адрес ПФУ;

Также есть возможность подать заявление онлайн с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда.

В заявлении важно указать:

реквизиты документов, подтверждающих личность заявителя;

идентификационный код;

реквизиты удостоверения, которое дает право на выплаты ко Дню Независимости;

номер банковского счета для получения помощи.

Стоит знать! Пенсионерам выплаты поступят вместе с пенсией. Тем, кто служит, помощь перечислят по месту службы. В других случаях средства перечислят в соответствии с заявлением.