Проверьте списки: кто не получит выплаты ко Дню Независимости
- Разовые денежные выплаты ко Дню Независимости получат лица с инвалидностью из-за войны, бывшие малолетние узники концлагерей, а также лица с инвалидностью от общего заболевания.
- Помощь также предусмотрена для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей погибших защитников, вдовы/вдовцы, участников войны, бывших узников концлагерей и других категорий.
Некоторые граждане имеют право на получение помощи ко Дню Независимости. Речь идет о разовых денежных выплатах.
Кто не получит выплаты ко Дню Независимости
Их выплатят до 24 августа, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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Так получить средства могут лица, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
- І группа – 3 100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен;
- ІII группа – 2 700 гривен.
В то же время украинцам, которые имеют особые заслуги перед Родиной выплатят 3 100 гривен.
Несколько меньше предусматривается помощь для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей. Речь идет о выплате в размере 1 000 гривен.
Члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовала в боевых действиях или была жертвой нацистских преследований) получат 650 гривен.
А участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага могут рассчитывать на 450 гривен.
Важно! Всем украинцам, которые не подпадают под вышеупомянутые статусы, единовременные выплаты не предусмотрены.