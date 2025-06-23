Кто из украинцев не получит выплаты ко Дню Независимости
- Выплаты ко Дню Независимости _COPY предусмотрены льготным категориям украинцев предусмотрены льготным категориям украинцев, среди которых военные, ветераны, люди с инвалидностью, но не для всех граждан.
- Оформить заявление на выплаты можно лично, по почте или онлайн с предоставлением необходимых документов.
Выплаты ко Дню Независимости от 450 гривен предусмотрены льготным категориям украинцев. Среди них военные, ветераны, люди с инвалидностью.
Кто не получит деньги на День Независимости
Средства предусмотрены для украинцев, отвечающих определенным критериям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
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Лица с инвалидностью вследствие войны получат:
- I группа – 3 100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен,;
- III группа – 2 700 гривен;
Лицам с особыми заслугами перед Родиной предусмотрены 3 100 гривен, а УБД и пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1 000 гривен.
Члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, ветеранов войны, жертв нацизма смогут получить 650 гривен. А участники войны, бывшие узники лагерей, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков – 450 гривен.
Для людей, которые не относятся ни к одной из категорий, выплата денежной помощи не предусмотрена.
Как подать заявление на выплаты ко Дню Независимости
Оформить заявление для выплат можно несколькими способами:
- лично – в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе;
- по почте – в адрес территориального органа ПФУ;
- онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда (с КЭП).
Обратите внимание! К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения. При личном обращении нужно предоставить оригиналы.