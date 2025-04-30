Укр Рус
Экономика Новости экономики Кто из украинцев может получить 2 700 гривен ко Дню Независимости
30 апреля, 13:27
1

Кто из украинцев может получить 2 700 гривен ко Дню Независимости

Дарья Подвышенная
Основні тези
  • Кабмин принял решение о выплате 2 700 гривен ко Дню Независимости в 2025 году Дню Независимости ветеранам войны и жертвам нацистских преследований с инвалидностью III группы.
  • Выплаты будут осуществляться автоматически через органы Пенсионного фонда Украины, без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Кабмин принял решение о размере единовременной денежной помощи ко Дню Независимости. Ее смогут получить ветераны войны, а также жертвам нацистских преследований.

Кто может получить выплату

Ко Дню Независимости предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 2 700 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Читайте также Сколько стоит 1 год стажа в 2025 году

Эти выплаты получат отдельные категории граждан, которые имеют установленную инвалидность ІII группы, в частности:

  • ветераны войны;

  • лица с инвалидностью вследствие войны;

  • участники боевых действий;

  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

  • жертвы нацистских преследований.

Выплаты этим же категориям, если у них другая группа инвалидности, составляют:

  • лицами с инвалидностью I группы – 3 100 гривен;
  • II группы – 2 900 гривен.

Обратите внимание! Выплаты будут осуществлены автоматически через органы Пенсионного фонда Украины или соответствующие социальные службы. Дополнительно подавать заявления не нужно.