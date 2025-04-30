Получат ли украинские пенсионеры выплаты ко Дню Независимости
- Правительство Украины предусмотрело единовременные денежные выплаты ко Дню Независимости для ветеранов, жертв нацистских преследований и семей погибших военных.
- Выплаты будут начислены автоматически пенсионерам вместе с августовской пенсией, а другие категории получат средства через учреждения, где работают или служат, на основе поданной заявки.
Ко Дню Независимости правительство предусмотрело единовременные денежные выплаты для сотен тысяч украинцев. Среди них ветераны, жертвы нацистских преследований и семьи погибших военных.
Получат ли пенсионеры выплату
Выплаты будут осуществлены до 24 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
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Выплаты будут составлять:
- 3 100 гривен для лиц с инвалидностью I группы;
- 2 900 для II группы;
- 2 700 для лиц III группы инвалидности, а также для бывших малолетних узников нацистских лагерей, признанных лицами с инвалидностью.
Кроме ветеранов войны и лиц с инвалидностью, единовременные выплаты к Дню Независимости также получат:
Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства – 1 000 гривен;
Лица с особыми заслугами перед Родиной – 3 100 гривен;
Члены семей погибших военных, вдовы или вдовцы участников боевых действий – 650 гривен;
Участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы, дети партизан – 450 гривен.
Как получить выплаты
Пенсионерам выплаты начислят автоматически вместе с августовской пенсией. А те, кто работает или служит, получит средства через учреждение, где проходит службу или работает – на основе поданной заявки.
Заметьте! Если лицо не является пенсионером и не работает, необходимо подать заявление в произвольной форме в Пенсионный фонд – деньги поступят на банковский счет.