Получат ли украинские пенсионеры выплаты ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости правительство предусмотрело единовременные денежные выплаты для сотен тысяч украинцев. Среди них ветераны, жертвы нацистских преследований и семьи погибших военных.

Получат ли пенсионеры выплату

Выплаты будут осуществлены до 24 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

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Выплаты будут составлять:

3 100 гривен для лиц с инвалидностью I группы;

2 900 для II группы;

2 700 для лиц III группы инвалидности, а также для бывших малолетних узников нацистских лагерей, признанных лицами с инвалидностью.

Кроме ветеранов войны и лиц с инвалидностью, единовременные выплаты к Дню Независимости также получат:

Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства – 1 000 гривен;

Лица с особыми заслугами перед Родиной – 3 100 гривен;

Члены семей погибших военных, вдовы или вдовцы участников боевых действий – 650 гривен;

Участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы, дети партизан – 450 гривен.

Как получить выплаты

Пенсионерам выплаты начислят автоматически вместе с августовской пенсией. А те, кто работает или служит, получит средства через учреждение, где проходит службу или работает – на основе поданной заявки.

Заметьте! Если лицо не является пенсионером и не работает, необходимо подать заявление в произвольной форме в Пенсионный фонд – деньги поступят на банковский счет.