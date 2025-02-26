У кого из военнослужащих вырастут выплаты с 1 марта

С 1 марта изменится денежное обеспечение некоторых военных. Речь идет именно о курсантах. Их новые выплаты будут зависеть от курса на котором они учатся.

Как вырастут выплаты курсантов

С марта этого года значительно возрастут выплаты курсантов 1 и 2 курсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Сергей Мельник Заместитель министра обороны Украины Уже с марта 2025 года курсанты 1 – 2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине.

Напомним! Сейчас минимальная зарплата в Украине – 8 тысяч гривен.

Мельник отметил, что денежное обеспечение курсантов начальных курсов будет расти вместе с увеличением минимальной зарплаты. Коснутся изменения и тех, кто учится на 3 и 4 курсах.

Курсанты 3 – 4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен,

– объявил Мельник.

Обратите внимание! Сейчас минимальная зарплата, предоставляемая рекруту – 20 130 гривен.