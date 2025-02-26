Як зростуть виплати курсантів
З березня цього року значно зростуть виплати курсантів 1 та 2 курсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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Вже з березня 2025 року курсанти 1 – 2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні.
Нагадаємо! Зараза мінімальна зарплата в Україні – 8 тисяч гривень.
Мельник зауважив, що грошове забезпечення курсантів початкових курсів зростатиме разом зі збільшенням мінімальної зарплати. Торкнуться зміни і тих, хто навчається на 3 та 4 курсах.
Курсанти 3 – 4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень,
– оголосив Мельник.
Зверніть увагу! Зараз мінімальна зарплата, що надається рекруту – 20 130 гривень.