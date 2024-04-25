Кто может получить выплаты от ООН

Дополнительные выплаты от ООН продлены для пенсионеров, которые соответствуют определенным характеристикам. Важным является место жительства лица.

Читайте также Какие выплаты получают пенсионеры, которые продолжают работать

Программу дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлен еще на 3 месяца: апрель, май и июнь,

– говорится в сообщении ПФУ

Рассчитывать на помощь могут жители регионов, которые определены как зона активных боевых действий или возможных боевых действий. Сейчас такими областями являются:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

При этом, получатель помощи от ООН должен соответствовать следующим критериям:

его ежемесячная пенсия меньше 3 250 гривен;

лицо не получало помощь для ВПЛ или выплаты от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Какой сейчас размер этой доплаты

Сумма дополнительной выплаты от ООН высчитывается индивидуально. Она составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии.

Например, пенсионер получает ежемесячно 3 000 гривен, соответственно его доплата – 250 гривен. При этом, надбавка от ООН не боже быть меньше 100 гривен.