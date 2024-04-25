Хто може отримати виплати від ООН

Додаткові виплати від ООН продовжені для пенсіонерів, які відповідають певним характеристикам. Важливим є місце проживання особи.

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Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено ще на 3 місяці: квітень, травень і червень,

– йдеться у повідомленні ПФУ

Розраховувати на допомогу можуть жителі регіонів, які визначені як зона активних бойових дій або можливих бойових дій. Зараз такими областями є:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

При цьому, отримувач допомоги від ООН має відповідати таким критеріям:

його щомісячна пенсія менша за 3 250 гривень;

особа не отримувала допомогу для ВПО або виплати від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Який зараз розмір цієї доплати

Сума додаткової виплати від ООН вираховується індивідуально. Вона складає різницю між 3 250 і сумою пенсії.

Наприклад, пенсіонер отримує щомісячно 3 000 гривень, відповідно його доплата – 250 гривень. При цьому, надбавка від ООН не боже бути меншою за 100 гривень.