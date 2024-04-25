Хто може отримати виплати від ООН
Додаткові виплати від ООН продовжені для пенсіонерів, які відповідають певним характеристикам. Важливим є місце проживання особи.
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Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено ще на 3 місяці: квітень, травень і червень,
– йдеться у повідомленні ПФУ
Розраховувати на допомогу можуть жителі регіонів, які визначені як зона активних бойових дій або можливих бойових дій. Зараз такими областями є:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
При цьому, отримувач допомоги від ООН має відповідати таким критеріям:
- його щомісячна пенсія менша за 3 250 гривень;
- особа не отримувала допомогу для ВПО або виплати від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.
Який зараз розмір цієї доплати
Сума додаткової виплати від ООН вираховується індивідуально. Вона складає різницю між 3 250 і сумою пенсії.
Наприклад, пенсіонер отримує щомісячно 3 000 гривень, відповідно його доплата – 250 гривень. При цьому, надбавка від ООН не боже бути меншою за 100 гривень.