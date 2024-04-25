Хто може отримати виплати від ООН

Додаткові виплати від ООН продовжені для пенсіонерів, які відповідають певним характеристикам. Важливим є місце проживання особи.

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Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено ще на 3 місяці: квітень, травень і червень,
– йдеться у повідомленні ПФУ

Розраховувати на допомогу можуть жителі регіонів, які визначені як зона активних бойових дій або можливих бойових дій. Зараз такими областями є:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська.

При цьому, отримувач допомоги від ООН має відповідати таким критеріям:

  • його щомісячна пенсія менша за 3 250 гривень;
  • особа не отримувала допомогу для ВПО або виплати від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Який зараз розмір цієї доплати

Сума додаткової виплати від ООН вираховується індивідуально. Вона складає різницю між 3 250 і сумою пенсії.

Наприклад, пенсіонер отримує щомісячно 3 000 гривень, відповідно його доплата – 250 гривень. При цьому, надбавка від ООН не боже бути меншою за 100 гривень.