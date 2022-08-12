Выплаты переселенцам через помощь: когда ожидать деньги от международных организаций

Вынужденно переселенные лица могут подать заявку через помощь, чтобы получить средства от международных организаций. Время получения средств зависит от скорости принятия решения данной организацией.

Украинцы во время войны могут получить выплаты как от государства, так и от международных организаций. Решения в последнем случае о предоставлении помощи и самой суммы выплаты принимают именно международные организации.

ЮНИСЕФ приостановит прием заявок на выплаты для украинских семей

Минсоцполитики формирует список заявок

Министерство социальной политики формирует список заявок из граждан соответствующих категорий. В приоритете – самые незащищенные слои населения.

Конкретных сроков по времени, когда могут поступить деньги, местные власти назвать не могут. Ведь все зависит от того, как быстро международная организация примет решение о выплатах.

О поступлении денег сообщат в смс

Люди могут проверить, какой статус заявки, на платформе есть Помощь. Также можно ожидать смс. Отдельно результаты рассмотрения не будут сообщать.

Проверить статус заявки или подать ее на международную помощь можно здесь.

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Что делать переселенцам, не получившим деньги от государства

Следует обратиться на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, причина может быть в том, что Действие не передало часть заявок органам местного самоуправления. Это могло задеть десятки тысяч человек.

Другая причина – заявки не оформили должным образом. Речь идет о неправильной подаче документов.

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