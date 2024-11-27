Вырастут ли выплаты лиц с І и ІІ группой инвалидности в декабре

Лица, которые имеют определенную группу увечья могут рассчитывать на выплаты от государства. Существует вопрос вырастут ли они до конца 2024 года.

Возрастет ли пенсия по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают для лиц, имеющих определенную группу увечья и стажа, который считается со дня установления инвалидности, передает 24 Канал.

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Размер выплат такой:

лицам с инвалидностью I группы – 100% размера пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью II группы – 90%.

Расчет размера пенсии осуществляется в индивидуальном порядке. Для лиц с инвалидностью I группы минимальная пенсия установлена в размере 2 760 гривен. В то же время лица с инвалидностью II группы получают 2 520 гривен, если они не работают и 2 093 гривен, если они работают.

Обратите внимание! В декабре 2024 года повышение этих выплат не запланировано, его следует ожидать во время следующей индексации.

Если страховой стаж лица меньше 1 года, он получает социальную помощь вместо пенсии: