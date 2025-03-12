Впервые с начала полномасштабной войны: как могут вырасти выплаты полицейских
- ВРУ приняла в первом чтении законопроект об увеличении денежного обеспечения полицейских.
- Конечная выплата полицейского будет зависеть от специального звания, условий и интенсивности службы, срока службы, научной степени, квалификации, и может включать надбавки за выслугу лет.
ВРУ приняла в первом чтении законопроект об увеличении денежного обеспечения полицейских. Теперь их оклад может быть связан с прожиточным минимумом.
Как будет определяться выплата полицейского
Также на конечную выплату полицейского будут влиять и другие факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
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Обратите внимание! Этот законопроект был зарегистрирован в 2022 году. Он еще не принят окончательно.
От чего будет зависеть конечная выплата полицейского:
- специального звания;
- условий службы;
- интенсивности службы;
- срока службы;
- наличия ученой степени или ученого звания;
- квалификации.
Нужно понимать, что денежное обеспечение полицейского будет состоять из:
- должностного оклада;
- надбавки, предоставляемой за выслугу лет;
- премии;
- доплат (за научную степень, ученое звание и доступ к государственной тайне);
- доплаты за специальное звание.
Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских,
– говорится в сообщении.
По состоянию на сейчас, прожиточный минимум в Украине составляет – 3 028 гривен. Соответственно, оклад должен быть не менее 30 280 гривен.
Какую надбавку за выслугу лет хотят предоставить полицейским
Надбавка за срок службы будет зависеть от количества отработанных лет:
- от 1 до 2 лет – 5% от должностного оклада;
- от 2 до 4 лет – 10%;
- от 4 до 7 лет – 15%;
- от 7 до 10 лет – 20%;
- от 10 до 13 лет – 25%;
- от 13 до 16 лет – 30%;
- от 16 до 19 лет – 35%;
- от 19 до 22 лет – 40%;
- от 22 до 25 лет – 45%;
- более 25 лет – 50%.