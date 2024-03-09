Кто из украинцев останется без соцвыплат с 1 марта

С 1 марта в Украине некоторые группы населения перестанут получать регулярные социальные выплаты. Правительство вводит новые критерии оценки финансового состояния семей для принятия решения о предоставлении или прекращении таких выплат.

Выплаты для ВПЛ

Теперь выплаты для вынужденных переселенцев (ВПЛ) будут ограничены шестимесячным периодом с возможностью одноразового продления на аналогичный срок в определенных обстоятельствах.

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Суммы выплат остаются неизменными:

3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 гривен для других категорий.

Согласно информации Министерства социальной политики, из 5 миллионов зарегистрированных ВПЛ государственная помощь сейчас предоставляется 2,6 миллионам человек, из которых почти 1,3 миллиона являются трудоспособными, однако только 40% из них работают.

После 1 марта 2024 года социальную поддержку на период в 6 месяцев получат 1,5 миллиона человек из наиболее уязвимых групп:

пенсионеры с пенсией до 9 444 гривен;

лица с инвалидностью 1 и 2 групп;

дети с инвалидностью до 18 лет;

дети с тяжелыми болезнями;

дети-сироты и дети без родительской опеки до 23 лет;

опекунские родители и приемные родители.

Выплаты для ВПЛ, которые получили статус после августа 2023 года

Вынужденные переселенцы, которые получили статус после августа 2023 года, пройдут проверку своих финансовых условий. Если они не будут соответствовать обновленным критериям, им откажут в социальной помощи. Для повторного получения помощи этим лицам необходимо снова подать заявку и документы, подтверждающие принадлежность к одной из следующих категорий:

Семьи, которые оставили свои квартиры после 1 января 2022 года с доходом на члена семьи ниже 9 444 гривен;

Семьи с детьми до 14 лет в зоне военных действий;

Семьи с детьми до 14 лет, которые не могут отдать ребенка в дошкольное учреждение, или чьи дети учатся онлайн;

Семьи, обеспечивающих уход за лицом с инвалидностью 1 группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжело больным ребенком (согласно определенному перечню);

Дети до 14 лет, которые живут без сопровождения родителей;

Беременные женщины, начиная с 30 недели беременности.

! Также установлено, что все трудоспособные члены семьи, кроме тех, кто занимается детьми или больными, должны или найти работу, или в течение 30 дней после получения выплат зарегистрироваться в службе занятости. В противном случае выплаты будут прекращены для всей семьи.