Правительство обновило правила оказания помощи семьям пропавших без вести военных

Кабинет Министров расширил социальные гарантии для семей военных, пропавших без вести. В частности, изменились сроки предоставления единовременной выплаты за военных, которых признали умершими.

Что изменится в выплатах семьям военных

Теперь семьи военных, которые были признаны умершими после исчезновения без вести, смогут получить единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Соответствующие изменения в порядок выплат были приняты правительством по инициативе Министерства обороны Украины.

Ранее трехлетний срок для подачи документов на помощь начинался с даты смерти, указанной в свидетельстве.

Обратите внимание! Это часто приводило к тому, что родственники, чьи близкие были признаны умершими после длительного времени отсутствия, теряли право на помощь из-за истечения срока еще до принятия судебного решения.

Теперь срок для подачи на оформление помощи начинается с даты, когда решение суда о признании военнослужащего умершим вступило в законную силу. Это изменения позволят лучше обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

Какую помощь получают семьи погибших

Размер выплат семьям погибших военных зависит от обстоятельств их смерти. В случае гибели во время боевых действий семья получает 15 миллионов гривен.

Важно! Если же смерть наступила во время несения службы, но не в бою, выплата будет меньше.

На сегодня государство предлагает такие суммы помощи: