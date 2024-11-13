Правительство обновило правила оказания помощи семьям пропавших без вести военных
Кабинет Министров расширил социальные гарантии для семей военных, пропавших без вести. В частности, изменились сроки предоставления единовременной выплаты за военных, которых признали умершими.
Что изменится в выплатах семьям военных
Теперь семьи военных, которые были признаны умершими после исчезновения без вести, смогут получить единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
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Соответствующие изменения в порядок выплат были приняты правительством по инициативе Министерства обороны Украины.
Ранее трехлетний срок для подачи документов на помощь начинался с даты смерти, указанной в свидетельстве.
Обратите внимание! Это часто приводило к тому, что родственники, чьи близкие были признаны умершими после длительного времени отсутствия, теряли право на помощь из-за истечения срока еще до принятия судебного решения.
Теперь срок для подачи на оформление помощи начинается с даты, когда решение суда о признании военнослужащего умершим вступило в законную силу. Это изменения позволят лучше обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.
Какую помощь получают семьи погибших
Размер выплат семьям погибших военных зависит от обстоятельств их смерти. В случае гибели во время боевых действий семья получает 15 миллионов гривен.
Важно! Если же смерть наступила во время несения службы, но не в бою, выплата будет меньше.
На сегодня государство предлагает такие суммы помощи:
- 15 миллионов гривен – семьям погибших военных и полицейских. Для получения этой выплаты нужно иметь выписку из приказа воинской части и личное дело погибшего.
- 2 150 000 гривен – если погиб доброволец, который не был оформлен ни в одной военной структуре.