До конца декабря украинцам поступят две выплаты сразу: кому начислят деньги

В Украине продолжает действовать программа "Национальный кэшбэк". Очередные две выплаты состоятся уже до конца декабря.

Какие выплаты украинцы получат в декабре?

Украинцам поступят средства за октябрь и ноябрь. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

По словам заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрея Телюпы, выплаты происходят с небольшой задержкой, вызванной необходимостью перераспределения средств.

Поэтому средства за октябрь поступят украинцам во второй декаде декабря, а за ноябрь – уже планово в конце декабря.

К слову, выплата за декабрь состоится в феврале 2026 года и в дальнейшем ежемесячно – в конце следующего месяца за предыдущий.

Обратите внимание! Ранее некоторые СМИ писали о якобы сворачивании "Национального кэшбэка". Однако эта информация не соответствует действительности, программа продолжит работать в 2026 году.

Как получить "Национальный кэшбек"?

Покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении Дия, где выбрать один из 20 банков-участников программы и открыть в нем карту "Национальный кэшбек". При оформлении следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия – проверить в Дии, корректно ли выбрана карта.

Напомним, речь идет о возврате покупателю 10% стоимости товаров украинского производства – это около 400 тысяч позиций, участвующих в программе. Товары можно проверить через сканер в приложении Дия или на сайте "Сделано в Украине".

Покупки нужно оплатить карточкой в магазине, который является участником программы, также должен быть выдан фискальный чек.

Средства, полученные по программе, можно потратить на:

коммунальные услуги;

продукты питания (кроме подакцизных товаров);

лекарства;

книги;

почтовые услуги;

благотворительность.

Также вскоре пользователи смогут потратить деньги на продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Справка: минимальная сумма кэшбэка в месяц – 2 гривны, а максимальная – 3000 гривен.

По данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций, положительный эффект от программы "Национальный кэшбек" почувствовал каждый пятый бизнес в Украине. В то же время 41,9% предприятий сообщили, что программа не повлияла на их деятельность.

Что стоит знать об изменениях в программе?