Украинцы смогут получить 48 000 гривен: какие условия и правила

Киевская власть будет оказывать помощь в размере 48 000 гривен в год на средства гигиены определенным категориям. Для получения средств необходимо написать заявление и подать документы.

Кто может получить 48 000 гривен

Право на выплаты будут иметь лишь некоторые категории граждан в Киеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Это семьи, у которых есть:

дети до 2 лет с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

дети до 18 лет с медицинскими показаниями;

многодетные малообеспеченные семьи с младенцами.

Также материальную помощь смогут получить киевляне-Защитники Украины, имеющие соответствующие медицинские показания.

С 2019 года гражданам оказывали дополнительную помощь в натуральном виде (гигиенические товары, подгузники и т.д.), а сейчас решили внедрить адресную финансовую помощь на карточку.

Дети растут по-разному, и потребности меняются. Обеспечить широкий ассортимент по районам очень сложно. Мы регулярно сталкивались с ситуациями, когда в одном районе есть запас, а в другом некоторые изделия заканчивались еще до очередной закупки. А тендеры – это долго,

– сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Как получить выплаты

Всего за полный календарный год граждане смогут получить выплату в размере шести минимальных зарплат. Деньги будут выплачивать ежеквартально, то есть по 12 000 гривен каждые три месяца.

Сейчас выделено финансирование для около тысячи человек – такой была потребность на момент разработки изменений. В случае роста потребности Киев будет искать дополнительные ресурсы,

– говорит Марина Хонда.

Граждане, которые хотят получить помощь, должны написать заявление и подать пакет документов в управление социальной и ветеранской политики по зарегистрированному или задекларированному в столице месту жительства.