Зарплаты военных в 2024 году: кто будет получать 100 тысяч гривен

Зарплаты военных зависят от многих факторов. В частности от того, какие именно задачи выполняет защитник.

Какие сейчас выплаты имеют военные

Выплата военного формируется из зарплаты и премии. На общую сумму влияет род войск, место прохождения службы и должность.

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По состоянию на сейчас, 100 тысяч гривен получают военные, непосредственно участвующие в боевых действиях. Также эти средства предоставляются защитникам на реабилитации или тем, кто находится в плену.

Значительные выплаты имеют и другие военнослужащие:

50 тысяч гривен предоставляется военным, которые выполняют специальные задачи на линии фронта;

предоставляется военным, которые выполняют специальные задачи на линии фронта; 30 тысяч гривен – мобилизованным, которые сейчас находятся в зоне активных боевых действий, при этом они не принимают в них непосредственное участие;

– мобилизованным, которые сейчас находятся в зоне активных боевых действий, при этом они не принимают в них непосредственное участие; от 15 до 30 тысяч гривен – военнослужащим, которые относятся к руководящему и инструкторско-преподавательскому составу в учебных воинских частях

Также ежемесячные выплаты начисляются срочникам, они получают 6 тысяч гривен. Курсантам заведений военного направления предоставляют 2 350 гривен.

Как изменились выплаты по инвалидности

Вследствие мартовской индексации изменились и выплаты военнослужащих, получивших инвалидность. Их минимальные пенсии выросли и теперь имеют такой размер:

гарантированная выплата для лиц с инвалидностью I группы теперь составляет 15 347 гривен, она увеличилась на 1 742,5 гривны;

для лиц с инвалидностью II группы – 12 396 гривен – 1 407,75 гривны;

для лиц с инвалидностью III группы – 8 500 гривен – 965,20 гривны;

для участников боевых действий – 4 958 гривен – 562,70 гривны.

После индексирования также выросли выплаты пострадавших участников Революции Достоинства на 562,70 гривны. Теперь они составляют 4 958 гривен.