Почему выплаты военным могут не поступить

Украинские военные могут получать от 30 до 100 тысяч гривен ежемесячно. Размер выплат зависит от должности и функций, которые выполняет лицо.

Почему могут прекратить выплаты

Выплаты военного могут прекратить, если лицо нарушало дисциплину или его отстранили от должности. Если такая процедура произошла неправомерно, можно обратиться в суд.

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Сейчас защитники имеют право на зарплату от 30 до 100 тысяч гривен. Также существуют дополнительные выплаты, которые являются важной составляющей общей суммы, которую получает человек.

Выплаты классифицируются на следующие категории в зависимости от места и боевых задач:

100 тысяч гривен – получают те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовой или выполняет задачи по огневому поражению врага. Это ракетчики, артиллеристы, подразделения противовоздушной обороны, а также военные, которые находятся в плену или на лечении после ранений;

– получают те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовой или выполняет задачи по огневому поражению врага. Это ракетчики, артиллеристы, подразделения противовоздушной обороны, а также военные, которые находятся в плену или на лечении после ранений; 50 тысяч гривен – выплачивают тем, кто осуществляет оперативное управление подразделениями и выполняет боевые или специальные задачи вне районов боевых действий;

выплачивают тем, кто осуществляет оперативное управление подразделениями и выполняет боевые или специальные задачи вне районов боевых действий; 30 тысяч гривен – начисляют военным, которые занимаются логистикой, разминированием, управлением группировками войск и обеспечением критической инфраструктуры. Это также касается тех, кто занимается интенсивной подготовкой к ведению боевых действий;

– начисляют военным, которые занимаются логистикой, разминированием, управлением группировками войск и обеспечением критической инфраструктуры. Это также касается тех, кто занимается интенсивной подготовкой к ведению боевых действий; 70 тысяч гривен – выплачивается тем, кто непосредственно выполняет боевые задачи на "нуле" - линии соприкосновения. Эта сумма является дополнительной к основным "боевым" и накапливается, когда военнослужащий суммарно проводит 30 дней на передовой.

Боевые выплаты могут не поступить на счет военного, из-за:

самовольного оставления части или дезертирства – в таких случаях все выплаты прекращаются полностью, без права на восстановление;

отстранения от исполнения служебных обязанностей или от должности – в таком случае вознаграждение не начисляется за период, когда военнослужащий не выполняет свои обязанности;

отказ выполнять боевые приказы – если командир объявил нарушение приказа, выплата за соответствующий месяц не осуществляется;

употребление алкогольных напитков или наркотических веществ – это автоматически лишает права на дополнительные выплаты;

добровольную сдачу в плен или умышленное причинение телесных повреждений – при таких обстоятельствах выплаты также прекращаются;

привлечение к ответственности судом за совершение определенных действий или бездействие.

Военнослужащие, которые считают, что имеют право на доплату, но не получили ее, сначала стоит обратиться к командованию своей части. Как правило, эти вопросы можно быстро решить на этом уровне, поскольку случаи невыплаты часто являются следствием административных ошибок или технических трудностей.