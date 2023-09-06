Некоторые выплаты военным сохранили: о ком идет речь

Сегодня в Верховной раде нардепы поддержали важный законопроект по сохранению денежных выплат некоторым военным и их семьям. Речь идет о тех, кто попал в плен и пропал без вести.

Для каких военных сохранят выплаты

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, более 280 нардепов в Верховной раде поддержали законопроект об усилении социальной защиты военных. Следовательно, денежные выплаты военным рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты сохранят.

Читайте также На какие льготы могут рассчитывать ветераны войны

Это касается тех, кто попал в плен, а также пропал без вести. Возможность выплачивать деньги семьям тоже остается.

О чем идет речь в законопроекте

что в начале февраля этого года выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч были отменены. Этой весной Верховная рада проголосовала о возврате надбавок, но впоследствии решили не проходить все процедуры этого закона из-за нехватки средств в бюджете. Специальная рабочая группа решает этот вопрос сейчас.

Кроме сохранения выплат некоторым военным в законопроект добавили определенные уточнения, а именно:

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военным и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

Уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели военных и полицейских;

Упрощение порядка выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы.

Кто из членов семьи может получить средства за погибшего воина

В члены семьи, которые могут получить компенсацию, входят:

родители;

один из супругов, который не женился вторично;

дети, не достигшие совершеннолетия;

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

иждивенцы погибшего.

В случае, если кто-либо из членов семьи откажется от выплат или не будет обращаться за ней в течение 3 лет, их часть будет автоматически распределена между другими членами семьи погибшего.

Не могут претендовать на средства родственники, проживающие или имеющие гражданство в России и Белоруссии. А также те, кто осужден за госпредательство, коллаборационизм или пособничество России.

Сумма, которую могут получить родственники, составляет 15 миллионов гривен компенсации. Какие документы для этого нужны – рассказали здесь.