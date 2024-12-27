Денежная помощь военным при лечении: какие выплаты могут начислить в 2025 году
27 декабря 2024, 20:20Читати новину українською
Если военнослужащий получил ранения, то он имеет право на помощь от государства. В частности такой человек может получить денежные выплаты.
Какие выплаты получают военные при лечении
Средства предоставляют людям, которые получили ранения в результате участия в боевых действиях, пишет 24 канал со ссылкой на адвоката Карпенко Андрея.
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Так есть пять видов выплат:
- Ежемесячное денежное обеспечение в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем и т.д.).
- Дополнительное вознаграждение – выплата в размере 100 000 гривен за ранение, связанное с защитой Родины, которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения.
- Единовременная денежная помощь – денежная компенсация за любое повреждение здоровья, которое привело к потере трудоспособности или группы инвалидности, полученные при защите Родины или выполнении обязанностей военной службы.
- Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – выплата, которая осуществляется военнослужащим ежегодно в размере, равной размеру их месячного денежного обеспечения.
- Денежная помощь для оздоровления – выплата в размере месячного денежного обеспечения, которая осуществляется ежегодно, независимо от матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.
Обратите внимание! Если человека вновь направили на лечение, то дополнительное вознаграждение все еще выплачивается.