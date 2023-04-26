Наполовину меньше денег: некоторым военным сократили выплаты

Кабмин упразднил дополнительные надбавки для некоторых военных с 1 февраля 2023 года. Теперь часть служащих будет получать наполовину меньше.

Из чего состоит зарплата военного

Во время военного положения украинские военнослужащие получают:

ежемесячное денежное довольствие;

дополнительное вознаграждение – надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.

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Согласно законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие получают не заработную плату, а денежное довольствие. Это документ регулирует выплаты не только для ВСУ, но и для Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, ГУР, служб спецсвязи и транспорта.

Денежное довольствие состоит из двух частей:

Основная – зависит от должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы и квалификации;

Дополнительная – надбавки за особенности прохождения службы, режим секретности, ученую степень, ученое, почетное или спортивное звание.

Что было с военными надбавками раньше

С начала войны правительство выпустило постановление, предусматривавшей дополнительные выплаты для военнослужащих.

100 тысяч гривен в месяц – для тех, кто напрямую воюет с оккупантом на фронте;

30 тысяч гривен в месяц – для всех остальных, даже тех, кто не на фронте. Именно эта надбавка касалась широкого круга военнослужащих и силовиков.

Министерство обороны подчеркнуло на необходимости пересмотра предоставления дополнительных выплат для военнослужащих в тылу из-за сильной разницы в обязанностях.

По состоянию на текущий момент (ред. 31.01.2023) все военнослужащие, включая срочники и курсанты, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тысяч гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты – 30 тысяч гривен,

– объяснили представители Минобороны.

Что изменилось

Так что с 1 февраля 2023 года в соответствии с приказа Министерства обороны №44 только денежные выплаты без надбавок в 30 тысяч гривен будут получать:

Военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины;

Срочники и курсанты военных вузов;

Офицеры управлений и штабов.

Важно! Для военнослужащих, получавших 100 тысяч гривен дополнительных выплат, ничего не изменится.

Заместитель начальника управления социальной поддержки – начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковника Олег Рогаль интервью АрмияInform сообщил, что 100 тысяч гривен также получат:

моряки;

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

военные медики;

летчики (за время выполнения полетов в районах ведения боевых действий);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска (выполняющие задачи в районе проведения боевых действий).

Также с 1 февраля появилась еще одна выплата в размере 50 тысяч гривен. Ее будут выплачивать людям, выполняющим боевое задание в составе военного органа управления.

Сколько будет получать каждый военный

Покажем на примере, какое теперь будет распределение средств среди стрелков Сухопутных войск.