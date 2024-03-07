Что будет с выплатами пенсионеров ВПЛ в марте

В марте пенсионерам со статусом ВПЛ будут выплачены пенсии в соответствии с установленной системой социального обеспечения. Выплаты для этой категории лиц будут осуществляться учитывая их возраст, стаж работы и другие факторы.

Отменят ли выплаты пенсионерам ВПЛ

Большинство лиц со статусом ВПЛ в марте больше не будут получать выплаты от государства. Впрочем, для лиц, утративших трудоспособность, и относящихся к уязвимым категориям общества, выплаты продолжатся еще на полгода.

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Кому продлят выплаты:

пенсионерам, которые на начало 2024 года получают пенсию не более, чем 9 444 гривен (это эквивалент четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность);

лицам с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольных детей и т.д;

детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Как на это повлияет индексация

! Ежемесячная государственная помощь ВПЛ составляет: 3 тысячи гривен - лицам с инвалидностью и детям; 2 тысячи гривен - для всех остальных внутренних переселенцев.

С начала марта в Украине состоялась индексация пенсий на 7,96% согласно решению Кабинета Министров. В этом году индексация проводится с коэффициентом 1,079. Повышение пенсий может достигать:

минимального увеличения в 100 гривен;

максимального увеличения не более, чем 1 500 гривен.

Отметим, что средний ожидаемый уровень роста пенсий после индексации составит 322 гривны, а средний размер пенсионных выплат в марте может колебаться от 5 395 до 5 717 гривен.

Помощь от ООН

! Индексация касается большинства видов пенсий, в частности пенсий по возрасту, по инвалидности, пенсий по потере кормильца, пенсий военных, ученых, госслужащих, а также чернобыльских пенсий.

В феврале начались новые доплаты от ООН. Впрочем, они предназначены только для лиц с инвалидностью с детства, которые получают социальную помощь от соответствующих органов социальной защиты, а не от Пенсионного фонда.

эти новые выплаты в соответствии со Всемирной программой продленного благополучия ООН предусматривают перечисление примерно 800 миллионов гривен в пользу украинских граждан. В общем, более 310 тысяч людей с инвалидностью получат финансовую помощь по всей стране.

Это означает, что вместо минимального прожиточного минимума в размере 2 361 гривны, такие лица будут получать государственную социальную помощь в размере 3 250 гривен в течение трех месяцев.