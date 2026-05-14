Можно получить более 10 тысяч: как зарегистрироваться на денежную помощь от "Каритас"
- Благотворительный фонд "Каритас" оказывает финансовую помощь внутренне перемещенным лицам при поддержке Гуманитарного фонда Украины.
- Одноразовая денежная помощь составляет 10 800 гривен на одного человека, с максимумом на семью до 5 грантов, но получатель должен иметь статус ВПЛ или быть жителем прифронтового региона.
Некоторые украинцы могут получить многоцелевую денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас". Однако для этого нужно соответствовать обязательным требованиям программы.
Какую помощь оказывает "Каритас"?
Фонд оказывает финансовую помощь гражданам при поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF), сообщает Информационный Хаб.
Поддержку оказывают внутренне перемещенным лицам в рамках проекта "Реагирование на критическую ситуацию ВПО и пострадавшего местного населения: укрепление общин в восточных и западных областях Украины.
Главная цель заключается в том, чтобы поддержать уязвимые категории из числа ВПЛ. Поэтому им предоставляют средства на приобретение вещей первой необходимости:
- продуктов;
- средств гигиены;
- лекарств;
- одежды;
- оборудования и топлива для обогрева;
- и других необходимых средств для жизни.
Переселенцы по этому проекту могут получить единовременную денежную помощь в виде гранта в размере 10 800 гривен на одного человека. Максимальная сумма помощи на семью не может превышать объема 5 грантов.
Кто может получить помощь "Каритас"?
Однако существует обязательное условие для получения гуманитарной помощи от "Каритас". Получатель денежных выплат должен иметь статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или быть жителем прифронтового региона.
При этом фонд делает акцент на уязвимые категории украинцев. Помощь предоставляется:
- одиноким родителям или опекунам, которые живут вместе с несовершеннолетним ребенком;
- людям с инвалидностью;
- одиноким пожилым людям (от 55 лет);
- многодетным семьям с тремя и более детьми;
- лицам с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (в том числе с психическими расстройствами);
- беременным и кормящим матерям с детьми до 2-х лет.
На помощь отбираются люди, которые соответствуют критериям с наибольшим набранным количеством баллов, а также не получали помощь в других организациях в течение последних трех месяцев, как отмечает издание.
Важно! Для регистрации на получение единовременного пособия нужно заполнить форму на официальном сайте благотворительного фонда "Каритас".
Какую еще помощь реализует "Каритас"?
В то же время фонд на днях сообщил, что правительство США выделило "Каритасу Украины" для помощи людям, пострадавшим от войны, 77 миллионов долларов.
Такое решение позволит фонду не только продлить еще на год финансирование проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", но и существенно масштабировать его.
В 2026 году "Каритас Украины" вместе с девятью региональными организациями фонда сможет охватить поддержкой еще больше общин, предоставляя 34 вида помощи в четырех направлениях:
- жилье;
- вода, санитария и гигиена;
- защита и психосоциальная поддержка;
- восстановление средств к существованию.
Во время войны потребности людей не существуют отдельно друг от друга. Вместе с поврежденным жильем часто приходят потеря дохода, проблемы с доступом к воде, эвакуация, психологическое истощение и длительная неопределенность. Именно поэтому проект построен вокруг комплексной поддержки – от жилья и доступа к воде до психологического сопровождения и помощи в восстановлении средств для жизни,
– отметили в фонде.
Поэтому украинцы могут получить многоотраслевую помощь сейчас в 8 областях: Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской (города Кривой Рог и Каменское), Николаевской, Сумской, Черниговской и Полтавской.
Важно! Чтобы стать участником многоотраслевой помощи от "Каритас", необходимо обратиться в местную организацию фонда в своем регионе. Их адреса и контакты можно найти по ссылке. Кроме того, работает горячая линия организации по номеру 0800 406 506 506.
Какую помощь ВПЛ предоставляет государство в 2026 году?
В 2026 году внутренне перемещенные лица в Украине будут иметь более широкий доступ к государственной поддержке. Кабинет Министров обновил правила начисления помощи и расширил перечень доступных выплат для переселенцев.
Одно из ключевых нововведений касается детей из числа ВПЛ. Отныне помощь для них будет назначаться независимо от уровня дохода семьи. Подать заявку можно до 1 июня 2026 года через Пенсионный фонд – как онлайн, так и лично в отделении.
Кроме этого, правительство выделило 1 миллиард гривен субвенции на расширение и обустройство мест временного проживания для переселенцев. Речь идет, в частности, об адаптации таких пространств в соответствии с принципами безбарьерности.
Также нетрудоспособные переселенцы, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения допустимого уровня дохода, после пересмотра критериев смогут повторно подать документы на получение помощи.
Параллельно государство продолжает финансировать жилищные программы для украинцев, которые потеряли дома из-за войны. По словам премьера Юлии Свириденко, на поддержку внутренне перемещенных лиц дополнительно направили 7,7 миллиарда гривен, значительная часть которых пойдет на программу "еВідновлення".