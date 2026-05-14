Можно получить более 10 тысяч: как зарегистрироваться на денежную помощь от "Каритас"

Некоторые украинцы могут получить многоцелевую денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас". Однако для этого нужно соответствовать обязательным требованиям программы.

Какую помощь оказывает "Каритас"?

Фонд оказывает финансовую помощь гражданам при поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF), сообщает Информационный Хаб.

Поддержку оказывают внутренне перемещенным лицам в рамках проекта "Реагирование на критическую ситуацию ВПО и пострадавшего местного населения: укрепление общин в восточных и западных областях Украины.

Главная цель заключается в том, чтобы поддержать уязвимые категории из числа ВПЛ. Поэтому им предоставляют средства на приобретение вещей первой необходимости:

продуктов;

средств гигиены;

лекарств;

одежды;

оборудования и топлива для обогрева;

и других необходимых средств для жизни.

Переселенцы по этому проекту могут получить единовременную денежную помощь в виде гранта в размере 10 800 гривен на одного человека. Максимальная сумма помощи на семью не может превышать объема 5 грантов.

Кто может получить помощь "Каритас"?

Однако существует обязательное условие для получения гуманитарной помощи от "Каритас". Получатель денежных выплат должен иметь статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или быть жителем прифронтового региона.