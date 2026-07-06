Выплата средств за июнь: в Минобороны разъяснили нюансы начисления денег

Министерство обороны Украины обратилось к военнослужащим. Защитникам страны разъяснили нюансы начисления выплат за июнь.

Что известно о выплатах военнослужащим за июнь

Например, деньги, которые уже начислены или будут начислены в ближайшее время, представляют собой базовое денежное обеспечение, о чем сообщило ведомство на своей странице в Facebook.

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Сумма в 10 тысяч гривен – это дополнительное вознаграждение за работу в тылу за июнь. Оно поступит тогда, когда начислят и дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях.

В настоящее время Минобороны, Генштаб ВСУ и другие органы военного управления предоставляют разъяснения относительно порядка выплат за июнь для воинских частей.

Боевые выплаты и награды за взятие в плен будут произведены после издания приказов командиров частей об объявлении размеров этих выплат конкретным военнослужащим.

Выплаты за ударно-поисковые и штурмовые действия будут произведены после получения документов, подтверждающих эти действия, от вышестоящего штаба.

То есть, если эти подтверждения поступят позже установленного срока – выплату вы получите в следующем месяце,

– пояснили в Минобороны.

Следует напомнить, что в приказе № 260 предусмотрено, что высшему штабу на подтверждение штурмовых действий предоставляется три суток.

В то же время выплаты за уничтожение живой силы будут произведены после проверки в системе "Дельта", а также объявления приказом командира.

Таким образом, большинство выплат поступят военным после согласования определенных документов и решений. В настоящее время эти действия согласовываются и приводятся в порядок.

Что еще нужно знать о выплатах военным

Напомним, что денежные выплаты иностранным военным должны увеличиться. Они вырастут со 130 до 300 тысяч гривен.

Кроме того, правительство планирует увеличить объем финансирования в расчете на каждый батальон, выполняющий боевые задачи. Увеличение финансирования планируется уже в июле.