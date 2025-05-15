Как военнослужащему получить выплату за ранение

Раненые военные имеют право на дополнительную выплату – 100 000 гривен. Эта сумма не входит в основное денежное обеспечение и предоставляется как вознаграждение за полученные ранения, травмы или контузии, связанные с выполнением боевых задач.

В каких случаях предоставляется выплата

Выплата начисляется ежемесячно на весь период лечения в больнице, реабилитации или во время медицинского отпуска после тяжелого ранения, передает 24 Канал со ссылкой на МИПЛ.

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Важно, чтобы ранение было подтверждено заключением военно-врачебной комиссии.

Когда военные могут получить выплату:

за весь период стационарного лечения (в Украине или за рубежом, но не дольше года);

во время реабилитации после ранения;

в отпуске для лечения – если ранение признано тяжелым (по заключению ВВК);

если лечение длится более 4 месяцев – нужно пройти ВВК повторно и предоставить заключение командиру.

Обратите внимание! Чтобы оформить вознаграждение, нужно предоставить документы в воинскую часть, включая заключение ВВК и сообщение командира о лечении. Сумма зависит от количества дней лечения или отпуска после ранения.

Почему могут не выплатить средства за ранение

Основная причина отказа в выплате – отсутствие справки формы № 5 или Акта о несчастном случае (для военных не из ВСУ). Этот документ подтверждает, что ранение, травма или контузия связаны с выполнением воинского долга.

Без этой справки военно-врачебная комиссия (ВВК) не сможет официально установить причинную связь между ранением и службой. А также не будет оснований для начисления дополнительного вознаграждения или единовременного пособия в случае инвалидности или потери трудоспособности.

Важно! Если справку не предоставили, нужно подать рапорт командиру своей воинской части с требованием ее оформления.

Другие причины

Выплата 100 000 гривен может быть не начислена или прекращена, если лечение длится более 4 месяцев, а военный не прошел ВВК и не имеет соответствующего заключения. В таком случае возобновить выплаты можно через суд или обращение в органы защиты прав военных.

Также деньги могут не начислять, если военного вывели за штат или перевели в распоряжение командира, однако право на дополнительное вознаграждение сохраняется – при условии тяжелого ранения.

Обратите внимание! В таких случаях военным платят оклад по званию, надбавку за выслугу и дополнительное вознаграждение 20 100 гривен (пропорционально дням в распоряжении). Это право действует с 1 июня 2023 года и распространяется на прошлые периоды, если военный не уволен.