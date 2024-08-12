Как родителям, усыновившим ребенка, оформить выплату в Дії

Выплата при усыновлении доступна для граждан Украины, которые постоянно проживают на ее территории. Дополнительным условием является усыновление ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Какие выплаты можно получить

Помощь при усыновлении ребенка назначают на каждого усыновленного ребенка, если усыновитель обратился за ее назначением не позднее календарного года со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении, передает 24 Канал.

Читайте также Доплаты за детей и донорство: кто может их получить

Если усыновителей двое, они оба имеют право на выплаты по своему усмотрению.

Общая сумма выплаты составляет 41 280 гривен. Сначала опекун получает 10 320 гривен, а остальная сумма поступит в течение 3 лет.

Как оформить помощь в Дії

Переходим по ссылке.

Нажимаем "Подать заявление" и авторизуемся с помощью Дія.Підпису, файлового или аппаратного ключа.

Указываем данные ребенка / детей, на которых нужно оформить помощь.

Выбираем способ получения помощи.

Указываем данные о судебном решении об усыновлении.

Проверяем сформированное заявление и подписываем его электронной подписью или Дія.Подписью. Затем отправляем его на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Статус рассмотрения заявления будет отображаться в личном кабинете на портале Дія.

Уведомление о рассмотрении заявления придет, в частности, и на вашу электронную почту.

Заявку будут рассматривать до 10 дней.

Также заявление можно подать через: