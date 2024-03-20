Рвется к 40: может ли курс доллара еще существеннее вырасти

За последние дни, курс доллара на наличном рынке резко подорожал. Купить валюту теперь в среднем придется за более 39 гривен. Хотя еще на прошлой неделе стоимость была меньше. Такие события наталкивают на мысль, что валюта не остановится и будет расти в дальнейшем.

Будет ли курс по 40

Кроме наличного курса, официальный доллар также остается на относительно высоком показателе. По состоянию на 19 марта стоимость составила почти 39 гривен. А уже 20 марта цена "перевалила" за более 39 гривен, по данным НБУ.

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Как рассказал в комментарии 24 Каналу Даниил Монин, сегодняшняя ситуация с курсом отражает задержку денег Украине из нескольких источников.

По плану Украина должна получить в марте 4,5 миллиарда долларов от Евросоюза, 900 миллионов от МВФ и еще, вероятно, от Японии. Но пока, что денег нет, поэтому НБУ решил минимизировать расход валюты и увеличить курс.

Даниил Монин Экономический эксперт Я думаю, курс будет расти до получения финансирования из Евросоюза или МВФ. Считаю, что курс не дойдет до 40 гривен.

Эксперт добавляет, что как только финансирование от западных партнеров поступит, тогда курс начнет опускаться в цене.

Нацбанк будет укреплять гривну, когда придет финансирование из Евросоюза, поскольку они будут минимизировать инфляцию с большей вероятностью, чем помогать бюджету конвертировать внешнюю помощь по большему курсу. Впрочем, посмотрим. Инфляция сейчас на очень низком уровне,

– добавляет экономический эксперт.

Какой курс на сегодня

По состоянию на утро 20 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,80 гривны , а продажа – 39,30 гривны .

, а продажа – . На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,20 гривны , а продажа – 39,35 гривны .

, а продажа – . Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,80 гривны, а продажа – 39,58 гривны, по данным finance.ua.

Монин советует не спешить с покупкой валюты на сегодня. Лучше подождать до начала апреля, когда ситуация более-менее решится.