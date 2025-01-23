Минимальная пенсия может вырасти: при каких условиях это произойдет
Кабмин заморозил минимальную пенсию, прожиточный минимум и некоторые другие величины до 2028 года. Соответственно, в 2025 году они не должны были бы расти.
Когда могут измениться указанные минимумы
Нардеп Михаил Цимбалюк заявил, что есть вероятность увеличения социальных стандартов в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинские новости".
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По словам Цимбалюка, такая возможность появится, благодаря 40 миллиардам евро, которые поступят от партнеров.
Я думаю, что все же Кабмин после первого полугодия выйдет с такой инициативой. Мы об этом говорим с различными министерствами. Почему? Потому, что тогда будет экономический рост.
Цимбалюк говорит, что замораживание социальных стандартов – это несправедливое решение. К тому же повышение пенсий и зарплат принесет дополнительные средства в бюджет в виде налогов.
Мы в этом процессе движемся и я думаю, что правительство на это пойдет, потому что повышение пенсии и минимальной зарплаты стимулируют экономику. Пенсионеры, получая не мизерные средства, идут в магазины, платят коммунальные и таким образом стимулируют развитие экономики, а не прячут деньги "под матрас",
– подчеркнул нардеп.
Обратите внимание! Если вырастут социальные стандарты, увеличатся и зависимые от них выплаты. Например, помощь при рождении детей.