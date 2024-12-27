Как вырастут тарифы на газ и электроэнергию с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года вступят в силу определенные изменения. Однако стоимость большинства коммунальных услуг должна остаться на нынешнем уровне.

Как вырастет тариф на электроэнергию зимой

Тариф на электроэнергию этой зимой расти не будет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Напомним! Тариф на электроэнергию вырос в этом году. Ранее он составлял 2,64 гривны за киловатт-час.

Согласно решению правительства, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет меняться до мая 2025 года. То есть, он и в дальнейшем составит – 4,32 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Часть украинцев имеет возможность платить за электроэнергию меньше. Речь идет о владельцах электроотопительных установок и двухзонных счетчиков.

Как подорожает газ с 1 января 2025 года

Тариф на газ для бытовых потребителей зависит, в частности, от регулятора. Украинцы, которых обслуживает "Нафтогаз", платят 7,96 гривны за кубометр.

У других компаний тариф варьируется в пределах от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Тариф на доставку газа рассчитывается отдельно.