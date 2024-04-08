Изменение почувствуют не все - на кого из украинцев не повлияет рост минимальной зарплаты

С апреля этого года минимальная заработная плата в Украине выросла до 8 000 гривен, что почти на 900 гривен больше, чем было раньше. Впрочем, не все почувствуют существенную разницу в своих доходах, ведь вместе с минималкой растут и налоги.

На что повлияет рост минималки

Рост минимальной заработной платы в этом году происходит уже второй раз. Предыдущее было в январе, когда зарплата выросла с 6 700 до 7 100 гривен в месяц.

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Также выросли выплаты в почасовом размере – с 42,6 до 48 гривен.

Налоги

Работодателям надо будет платить больший налог на доходы физических лиц, который составляет 18% от зарплаты, то есть теперь – 1 440 гривен. А еще – 120 гривен военного сбора. То есть на руки работник будет получать минимум 6 440 гривен.

Пенсии

Повышение минимальной зарплаты имеет прямое влияние на пенсии людей старше 65 лет с полным стажем работы – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Больничные и декретные

! Минимальная пенсия для них не может быть меньше чем 40% от минимальной зарплаты, что с 1 апреля увеличилась дос предыдущих 2840 гривен, начисленных с января.

Также растет максимальный размер выплат по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам: с апреля он будет составлять соответственно 262,81 гривны и 525,62 гривны за день.

ЕСВ

Повышение минималки повлечет рост единого социального взноса, который платят работодатели и самозанятые лица.

С апреля этот взнос составит 22% от минимальной зарплаты, то есть 1760 гривен в месяц.

Штрафы

Кроме того, увеличатся штрафы для работодателей, которые привлекают работников без официального оформления: за каждого неофициального работника они должны заплатить штраф в размере 80 тысяч гривен.

В случае повторного нарушения в течение двух лет штраф возрастает до 240 тысяч гривен.

Будет ли в 2024 году индексация зарплат

! В случае повторного нарушения условий трудового законодательства в течение двух лет работодателей ждет штраф в размере 240 тысяч гривен, что равно 30 минимальным зарплатам.

Согласно госбюджету на 2024 год, приостановление индексации зарплат не планируется, следовательно, работодатели обязаны будут индексировать доходы своих работников в соответствии с законодательством.

это касается всех видов бизнеса, включая ФЛП, которые используют наемный труд. Индексироваться будет только часть заработной платы, равная прожиточному минимуму для трудоспособных лиц

Работодатель может отметить ответственность, если вовремя не проиндексирует заплату своим сотрудникам, или вообще этого не сделает: