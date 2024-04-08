На що вплине зростання мінімалки

Зростання мінімальної заробітної платні цьогоріч відбувається вже вдруге. Попереднє було у січні, коли зарплатня зросла з 6 700 до 7 100 гривень на місяць.

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Також зросли виплати у погодинному розмірі – з 42,6 до 48 гривень.

Податки

Роботодавцям треба буде сплачувати більший податок на доходи фізичних осіб, який складає 18% від зарплатні, тобто тепер – 1 440 гривень. А ще – 120 гривень військового збору. Тобто на руки працівник отримуватиме щонайменше 6 440 гривень.

Пенсії

Підвищення мінімальної зарплати має прямий вплив на пенсії людей старше 65 років з повним стажем роботи – 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Важливо! Мінімальна пенсія для них не може бути меншою ніж 40% від мінімальної зарплати, що з 1 квітня збільшилася до 3200 гривень з попередніх 2840 гривень, нарахованих з січня.

Лікарняні та декретні

Також зростає максимальний розмір виплат по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах: з квітня він складатиме відповідно 262,81 гривні та 525,62 гривні за день.

ЄСВ

Підвищення мінімалки спричинить зростання єдиного соціального внеску, який сплачують роботодавці та самозайняті особи.

З квітня цей внесок становитиме 22% від мінімальної зарплати, тобто 1760 гривень на місяць.

Штрафи

Крім того, збільшаться штрафи для роботодавців, які залучають працівників без офіційного оформлення: за кожного неофіційного працівника вони мають сплатити штраф у розмірі 80 тисяч гривень.

У разі повторного порушення протягом двох років штраф зростає до 240 тисяч гривень.

Важливо! У разі повторного порушення умов трудового законодавства протягом двох років роботодавців чекає штраф у розмірі 240 тисяч гривень, що дорівнює 30 мінімальним зарплатам.

Чи буде у 2024 році індексація зарплат

Згідно з держбюджетом на 2024 рік, призупинення індексації зарплат не планується, отже, роботодавці зобов'язані будуть індексувати доходи своїх працівників відповідно до законодавства.

Зауважте! Це стосується всіх видів бізнесу, включно з ФОПами, які використовують найману працю. Індексуватиметься лише частина заробітної плати, рівна прожитковому мінімуму для працездатних осіб

Роботодавець може зазначати відповідальності, якщо вчасно не проіндексує заплату своїм співробітникам, або взагалі цього не зробить: