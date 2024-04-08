На что повлияет рост минималки
Рост минимальной заработной платы в этом году происходит уже второй раз. Предыдущее было в январе, когда зарплата выросла с 6 700 до 7 100 гривен в месяц.
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Также выросли выплаты в почасовом размере – с 42,6 до 48 гривен.
Налоги
Работодателям надо будет платить больший налог на доходы физических лиц, который составляет 18% от зарплаты, то есть теперь – 1 440 гривен. А еще – 120 гривен военного сбора. То есть на руки работник будет получать минимум 6 440 гривен.
Пенсии
Повышение минимальной зарплаты имеет прямое влияние на пенсии людей старше 65 лет с полным стажем работы – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Больничные и декретные
Также растет максимальный размер выплат по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам: с апреля он будет составлять соответственно 262,81 гривны и 525,62 гривны за день.
ЕСВ
Повышение минималки повлечет рост единого социального взноса, который платят работодатели и самозанятые лица.
С апреля этот взнос составит 22% от минимальной зарплаты, то есть 1760 гривен в месяц.
Штрафы
Кроме того, увеличатся штрафы для работодателей, которые привлекают работников без официального оформления: за каждого неофициального работника они должны заплатить штраф в размере 80 тысяч гривен.
В случае повторного нарушения в течение двух лет штраф возрастает до 240 тысяч гривен.
Будет ли в 2024 году индексация зарплат
Согласно госбюджету на 2024 год, приостановление индексации зарплат не планируется, следовательно, работодатели обязаны будут индексировать доходы своих работников в соответствии с законодательством.
Работодатель может отметить ответственность, если вовремя не проиндексирует заплату своим сотрудникам, или вообще этого не сделает:
- штраф в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника,
- административная ответственность в виде взыскания от 510 до 1 700 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – от 1 700 до 5 100 гривен в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, отца-одиночки, отца, воспитывающего ребенка до 14 лет, или воспитывающего ребенка-инвалида.