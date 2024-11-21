Могут ли переселенцы оформить себе помощь онлайн

Часть украинцев была вынуждена покинуть свои дома и переехать в другие области страны. Государство внедрило для таких лиц специальную помощь.

Как оформить выплаты для ВПЛ онлайн

Размер помощи для ВПЛ зависит от категории к которой принадлежит лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минреинтеграции.

Читайте также Из-за этого зарубежный стаж засчитываться не будет: что нужно знать пенсионерам о новом законе

Обратите внимание! Сейчас переселенцы старше 18 лет могут получить ежемесячную выплату – 2 тысячи гривен, несовершеннолетние и лица с инвалидностью имеют право на помощь – 3 тысячи гривен

Чтобы получить помощь для ВПЛ лицо должно:

авторизоваться в приложении Дия;

выбрать в разделе "Сервисы" пункт "Услуги для ВПЛ";

нажать на пункт "Помощь для ВПЛ";

указать актуальный адрес места жительства и подтвердить геолокацию.

Обратите внимание! Через Дию можно оформить помощь для всей семьи, в частности, и для ребенка. Для этого в приложении должно "подтянуться" свидетельство о рождении малыша. Если документ не появился автоматически, его нужно добавить вручную.