Трамп назвал страны, которых считает "основными спонсорами" войны против Украины
- Дональд Трамп обвинил государства, которые считает причастными к финансированию войны в Украине через закупку российской нефти.
- Трамп выразил недовольство экономическими связями европейских стран с Россией.
Глава Белого дома во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН сделал ряд громких заявлений. В частности он высказался в отношении государств, которые "спонсируют" войну России против Украины.
О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа, прозвучавшие с трибуны на Генассамблее ООН во вторник, 23 сентября.
Кто финансирует российскую агрессию против Украины?
Президент США заявил, что Китай и Индия играют ключевую роль в финансировании войны в Украине из-за их экономического сотрудничества с Россией, в частности через закупку российской нефти.
Китай и Индия являются основными источниками финансирования войны в Украине, потому что они покупают российскую нефть,
– отметил Трамп.
Он также выразил недовольство тем, что некоторые страны НАТО продолжают закупать российские товары. По словам американского президента, он узнал об этом две недели назад и был разочарован такой ситуацией.
Трамп отметил, что экономические связи с Россией, в частности торговля энергоресурсами, способствуют продолжению конфликта в Украине, и призвал пересмотреть такие торговые отношения.
Что известно о выступлении Трампа в Нью-Йорке?
Глава Белого дома заявил, что война между Украиной и Россией, которая длится уже три с половиной года, должна была быть лишь кратковременной схваткой. По его мнению, конфликт, который приводит к гибели тысяч людей, является результатом плохого лидерства.
- Он также отметил, что готов ввести жесткие экономические тарифы против России, если она не прекратит боевые действия. Трамп в очередной раз подчеркнул, что при его президентстве этот конфликт не возник бы.
- Известно также, что выступление Трампа на полях Генеральной Ассамблеи ООН длилось почти час, несмотря на регламентированные 15 минут.