О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа, прозвучавшие с трибуны на Генассамблее ООН во вторник, 23 сентября.

Кто финансирует российскую агрессию против Украины?

Президент США заявил, что Китай и Индия играют ключевую роль в финансировании войны в Украине из-за их экономического сотрудничества с Россией, в частности через закупку российской нефти.

Китай и Индия являются основными источниками финансирования войны в Украине, потому что они покупают российскую нефть,

– отметил Трамп.

Он также выразил недовольство тем, что некоторые страны НАТО продолжают закупать российские товары. По словам американского президента, он узнал об этом две недели назад и был разочарован такой ситуацией.

Трамп отметил, что экономические связи с Россией, в частности торговля энергоресурсами, способствуют продолжению конфликта в Украине, и призвал пересмотреть такие торговые отношения.

Что известно о выступлении Трампа в Нью-Йорке?