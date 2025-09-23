Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на слова Дональда Трампа, що прозвучали з трибуни на Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Хто фінансує російську агресію проти України?

Президент США заявив, що Китай та Індія відіграють ключову роль у фінансуванні війни в Україні через їхню економічну співпрацю з Росією, зокрема через закупівлю російської нафти.

Китай та Індія є основними джерелами фінансування війни в Україні, тому що вони купують російську нафту,

– зазначив Трамп.

Він також висловив невдоволення тим, що деякі країни НАТО продовжують закуповувати російські товари. За словами американського президента, він дізнався про це два тижні тому і був розчарований такою ситуацією.

Трамп наголосив, що економічні зв'язки з Росією, зокрема торгівля енергоресурсами, сприяють продовженню конфлікту в Україні, і закликав переглянути такі торгівельні відносини.

Що відомо про виступ Трампа у Нью-Йорку?