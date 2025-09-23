Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на слова Дональда Трампа, що прозвучали з трибуни на Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.
Актуально Зеленський прибув у штаб-квартиру, почався виступ Трампа: що відбувається на полях Генасамблеї
Хто фінансує російську агресію проти України?
Президент США заявив, що Китай та Індія відіграють ключову роль у фінансуванні війни в Україні через їхню економічну співпрацю з Росією, зокрема через закупівлю російської нафти.
Китай та Індія є основними джерелами фінансування війни в Україні, тому що вони купують російську нафту,
– зазначив Трамп.
Він також висловив невдоволення тим, що деякі країни НАТО продовжують закуповувати російські товари. За словами американського президента, він дізнався про це два тижні тому і був розчарований такою ситуацією.
Трамп наголосив, що економічні зв'язки з Росією, зокрема торгівля енергоресурсами, сприяють продовженню конфлікту в Україні, і закликав переглянути такі торгівельні відносини.
Що відомо про виступ Трампа у Нью-Йорку?
Глава Білого дому заявив, що війна між Україною та Росією, яка триває вже три з половиною роки, мала бути лише короткотривалою сутичкою. На його думку, конфлікт, який призводить до загибелі тисяч людей, є результатом поганого лідерства.
- Він також зазначив, що готовий запровадити жорсткі економічні тарифи проти Росії, якщо вона не припинить бойові дії. Трамп вчергове наголосив, що за його президентства цей конфлікт не виник би.
- Відомо також, що виступ Трампа на полях Генеральної Асамблеї ООН тривав майже годину, попри регламентовані 15 хвилин.