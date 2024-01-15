Встреча Зеленского и главы JPMorgan Chase & Co: что известно

Зеленский намерен встретиться с представителем JPMorgan Chase & Co. Эта встреча должна стать первым шагом в получении новой финансовой помощи Украиной.

Для чего Зеленский уезжает в Давос

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с Джейми Димоном – исполнительным директором банковского холдинга JPMorgan Chase & Co. Эти переговоры должны состояться во время Всемирного экономического форума, который проводится с 15 по 19 января.

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Представители банка JPMorgan и Зеленский уже не раз проводили консультации. Переговоры происходили в отношении возможностей привлечения частного капитала для развития Украины.

На что влияют эти переговоры

В сентябре уже была встреча такого рода. Тогда руководитель отдела управления активами и капиталом JPMorgan Мэри Эрдоэс организовывал переговоры Зеленского с американскими лидерами финансового рынка. Именно в сентябре президент Украины встретился с Кеном Гриффином из Citadel и Джоном Греем из Blackstone Inc и провел переговоры, касающиеся финансирования проектов, направленных на восстановление украинской территории.

Это не единственные запланированные встречи Зеленского в этот раз. Во время своей поездки украинский лидер также должен провести переговоры с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Стоит отметить и то, что президент Украины публично выступит во время форума – 16 января на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".