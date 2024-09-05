По данным Всемирной метеорологической организации, в течение последних 13 месяцев были зафиксированы новые рекорды среднемесячной температуры в мире. Поэтому, как объясняют в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, июль 2024 года был самым теплым за всю историю наблюдений NOAA за 175 лет.

Такие погодные аномалии наносят ущерб, и это подтверждают оценки Всемирного экономического форума – к 2050 году глобальная стоимость ущерба от изменения климата составит от 1,7 до 3,1 триллиона долларов в год.

Хуже всего то, что аномальная жара, кроме экономического ущерба, вызывает проблемы в работе энергетики. На сегодня этот вопрос является довольно актуальным для Украины, энергосектор которой, несмотря на изменения в климате, борется еще и с российским террором.

24 Канал узнавал, какое влияние на энергетику Украины имеют климатические изменения, как это вредит энергетическому сектору и что будет с отдельными отраслями экономики.

Энергетика Украины зависит от изменений в климате

В комментарии для 24 Канала эксперт Вячеслав Панов отметил, что потепление климата окажет негативное влияние на все отрасли экономики. И энергетика здесь не исключение.

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По словам Панова, негативное влияние потепления на энергетику будет осуществляться как прямым физическим образом, так и опосредованно, а именно путем перегрузки вследствие вызванного жарой повышения энергопотребления со стороны потребителей.

Вячеслав Панов Генеральный менеджер в сфере зеленого перехода DiXi Group, проект "Офис зеленого перехода" Дополнительно, из-за повышения общего уровня водопотребления и усиленного испарения и уменьшения уровня воды в природных и искусственных водоемах, объекты генерации будут испытывать повышение конкуренции за использование водных ресурсов.

Что такое потепление климата Это повышение средней температуры, увеличение периодов и интенсивности аномально высоких температур воздуха – так называемые "heat wave".

Напоминаем! Как сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона, дефицит электроэнергии в Украине в результате российских обстрелов может достичь до 35% зимой. Поэтому свет могут подавать только 5 или 6 часов в день.

Еще раньше специалист по энергетическим вопросам Юрий Корольчук рассказал 24 Каналу, что жара на отключение света в Украине влияет прежде всего потому, что во время этого нет возможности включить дополнительные производители электроэнергии из-за того, что россияне повредили или разрушили немалое количество энергетических объектов.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Сейчас мы часто слышим от Укрэнерго о том, что жара влияет на отключение. Это происходит только потому, что нет возможности включить дополнительные производители электроэнергии, то есть тепловую электростанцию или гидроэлектростанцию. Соответственно, ощущается дефицит и есть ограничения. Плюс, понимаете, любым летом, жара это или нет, растет потребление электроэнергии в промышленности в первую очередь. Это холодильное оборудование, кондиционеры, вентиляционные системы и так далее.

Как жара повлияет на работу различных электростанций

Гидроэлектростанции (ГЭС)

Панов рассказывает, что с повышением средней температуры и увеличением периодов и интенсивности аномально высоких температур воздуха, продолжительности засух, будет увеличиваться потребление воды промышленными и бытовыми потребителями. И особенно это касается сельского хозяйства.

Это в совокупности с повышенным испарением воды с поверхности водохранилищ и питающей речной системы может привести к обмелению водохранилищ. При этом, для поддержания уровня воды в водохранилищах, необходимого для обеспечения поставок воды потребителям, потенциал использования воды на ГЭС будет значительно ограниченным,

– говорит эксперт.

В то же время уменьшение маневровой электрической мощности, которую обеспечивают ГЭС, приведет к усилению разбалансировки энергосистемы и уменьшению ее мощности. А малые ГЭС столкнутся со значительным уменьшением потенциала использования гидроэнергии малых рек вследствие их обмеления.

Тепловые электростанции (АЭС, ТЭС)

Для обеспечения работы паровых турбин тепловых электростанций используется охлаждающая вода, которая отбирается из природных, или искусственных водоемов. Снижение уровня воды в таких водоемах, а также повышение ее температуры, негативно повлияют на режимы работы и показатели экономичности турбогенераторов тепловых электростанций.

Эффективность паровых турбин в значительной степени зависит от температуры охлаждающей воды, которая прокачивается через их конденсаторы. Паровые турбины рассчитаны на работу при использовании относительно "теплой" охлаждающей воды в летний период, но при повышении ее температуры эффективность турбин снижается. Степень снижения эффективности зависит от конкретных условий эксплуатации и конструктивных особенностей турбины и системы охлаждения. Однако в целом для многих паровых турбин снижение эффективности может составлять примерно 0,1 – 0,5% на каждый градус повышения температуры охлаждающей воды,

– объясняет Вячеслав Панов.

Поэтому снижение эффективности означает, что паровые турбины будут производить меньший объем электрической энергии. И чтобы компенсировать такое снижение, необходимо увеличение расхода топлива.

Обратите внимание! Увеличение расхода топлива будет способствовать дополнительным операционным расходам и увеличению удельных показателей выбросов загрязняющих веществ и CO2.

Биоэнергетика

Согласно исследованиям имеющегося потенциала биомассы в Украине, наибольшую долю биомассы, которая может использоваться как топливо и сырье для биоэнергетических установок (ТЭС, ТЭЦ, котельные на биомассе, биогазогенераторы), имеет биомасса сельскохозяйственного происхождения.

Интересно! Биомасса преимущественно в виде пожнивных остатков, энергетических культур, силосных культур и тому подобное.

Сельское хозяйство является одной из наиболее чувствительной к изменению климата отраслей. Повышение температуры и длительные засухи негативно повлияют на урожайность культур (и, соответственно, на количество доступных для энергетического использования пожнивных остатков), прирост зеленой массы энергетических и силосных культур,

– добавляет эксперт из DiXi Group.

Повысятся риски потери заготовленных запасов биомассы из-за возможных пожаров, спровоцированные засухами и аномально высокими температурами воздуха.

Солнечные электростанции

Оптимальная температура эксплуатации солнечных панелей обычно составляет 25°C. Это стандартная температура, при которой измеряется их номинальная мощность и показатели эффективности. Впрочем, повышение температуры воздуха негативно влияет на рабочие характеристики панелей.

Обычно для кремниевых панелей каждый градус свыше 25°C приводит к снижению коэффициента полезного действия примерно на 0,3 – 0,5%. Повышенная температура панелей также является одним из факторов, которые усиливают деградацию кремниевых элементов с течением времени.

Ветровые электростанции

В некоторых случаях, особенно в областях, где ветровая активность напрямую связана с перепадами температур, жаркая погода может сопровождаться более спокойными ветрами, что приведет к снижению объемов выработки электроэнергии ветрогенераторами.

Обратите внимание! Но с повышением температуры воздуха его плотность уменьшается. При прочих равных условиях (скорости ветра) уменьшение плотности приводит к некоторому уменьшению мощности, которую может вырабатывать ветрогенератор.

В жаркую погоду эффективность охлаждения элементов ветрогенераторов может снизиться, и может повлечь ограничение мощности для предотвращения перегрева и повреждения оборудования.

Следует отметить, что жаркая погода может вызвать локальные ветровые эффекты, такие как бризы, которые могут усиливать ветровую активность на береговых территориях. В некоторых регионах жаркая погода может быть связана с более сильными ветрами днем из-за усиления разницы температур между землей и водой. Поэтому влияние длительных периодов жаркой погоды на работу ветрогенераторов будет зависеть от конкретных климатических условий региона,

– добавляет Панов.

Системы передачи и распределения электроэнергии

Высокая температура воздуха оказывает негативное влияние на условия работы электрического оборудования и может стать причиной отключений в электросетях.

При температурах выше 30 градусов по Цельсию значительно повышаются аварии по причине выхода из строя концевых муфт кабельных линий электропередачи на опорах или подстанциях,

– резюмирует эксперт из DiXi Group.

Может ли потепление положительно повлиять на отдельные отрасли экономики

Во время разговора с 24 Каналом экономист Борис Кушнирук высказал мнение о том, что климатическое потепление не всегда может нести только негативные последствия. Он рассмотрел ситуацию, когда отдельные отрасли экономики Украины, а именно сельское хозяйство, сможет получить определенную выгоду.

Если во время климатических изменений уменьшается уровень воды, и, соответственно, ее не хватает, тогда приходится менять систему использования сельскохозяйственных земель.

Речь идет о системе капельного орошения, когда вода поступает только точечно под каждое растение и, соответственно, используется эффективнее.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра. То есть, если мы начнем заниматься более специализированным земледелием, которое будет, скажем, сосредоточено на видах сельскохозяйственных, которые имеют более добавленную стоимость, то, возможно, это и будет плюсом для Украины.

Если же рассматривать жилищно-коммунальный комплекс, то потепление будет означать теплые зимы и, соответственно, меньшие расходы на отопление в осенне-зимний период. Впрочем, Кушнирук замечает, что стоит осторожно относиться к апокалиптическим прогнозам относительно последствий, к которым может привести потепление.

Относительно ситуации с энергетикой, эксперт добавляет: влияние жары на проблемы, связанные с обстрелами энергетических объектов, абсолютно несравнимы.

Бесспорно, в жару увеличивается количество использования электроэнергии. С годами потребность будет только увеличиваться,

– заключает Кушнирук.

Обратите внимание! По мнению экономиста, уже сейчас нужно закладывать необходимые мощности в энергетический сектор страны, чтобы быть готовым, даже несмотря на войну. Ведь во временном промежутке, война – это годы, а изменение климата – это десятилетия или даже века.