ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 миллиарда евро

17 октября 2022 , 14:46
Читати новину українською

Источник:

Жозеп Боррель

На фоне сегодняшних атак россиян Украины, в том числе камикадзе, ЕС увеличил размер военной помощи Украине до 3,1 миллиарда евро. Об этом сообщил Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель в твиттере отметил, что ЕС не только увеличивает военную помощь Украине до 3,1 миллиарда евро, но и запускает военную тренировочную миссию ЕС для Украины.

Читайте также Мастер, ходлер или предприниматель: кто вы в криптомире

 

Жозеп Борель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

В то время как Дмитрий Кулеба обращается в совет министров иностранных дел стран ЕС по бомбоубежищу, мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 миллиарда евро и запускаем военную учебную миссию ЕС для Украины. Последние неизбирательные нападения России не поколеблют нашей решимости поддерживать Украину, а лишь укрепят ее.

Утренняя атака Украины: коротко

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржа Bybit предоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.
Автор: Дар'я Вереньова