Почему могут отказать в субсидии и как восстановить выплаты
16 октября 2024, 14:00Читати новину українською
Источник:Минсоцполитики
В Украине могут отказать в назначении субсидии на коммунальные услуги по нескольким причинам. В частности, это может быть связано с наличием задолженностей за коммунальные услуги.
Отказ в назначении субсидии
В Украине могут отказать в назначении субсидий на коммунальные услуги в ряде случаев. Согласно информации пресс-службы Министерства социальной политики, после внесения необходимых исправлений или дополнений в данные, граждане имеют возможность подать свое заявление повторно.
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Поэтому, отказ в предоставлении помощи возможен в таких случаях:
- Наличие просроченной задолженности за коммунальные услуги более 680 гривен, если она просрочена более чем на 90 дней;
- Долг у члена домохозяйства, зарегистрирован в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев;
- Безработные взрослые члены семьи или те, кто не платил ЕСВ последние 90 дней;
- В семье есть более одного жилого помещения;
- Площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме;
- Наличие транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад, или нескольких авто, выпущенных менее 15 лет назад;
- Наличие банковского депозита или государственных облигаций на сумму более 100 тысяч гривен.