Відмова у призначенні субсидії

В Україні можуть відмовити у призначенні субсидій на комунальні послуги в ряді випадків. Згідно з інформацією пресслужби Міністерства соціальної політики, після внесення необхідних виправлень чи доповнень до даних, громадяни мають можливість подати свою заяву повторно.

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Відтак, відмова в наданні допомоги можлива в таких випадках:

Наявність простроченої заборгованості за комунальні послуги понад 680 гривень, якщо вона прострочена більше ніж на 90 днів;

Борг у члена домогосподарства, зареєстрований у Єдиному реєстрі виконавчих проваджень понад три місяці;

Безробітні дорослі члени сім'ї або ті, хто не сплачував ЄСВ останні 90 днів;

У сімʼї є більше одного житлового приміщення;

Площа житла перевищує 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному будинку;

Наявність транспортного засобу, випущеного менше ніж 5 років тому, або кількох авто, випущених менше ніж 15 років тому;

Наявність банківського депозиту або державних облігацій на суму понад 100 тисяч гривень.