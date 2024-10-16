Отказ в назначении субсидии

В Украине могут отказать в назначении субсидий на коммунальные услуги в ряде случаев. Согласно информации пресс-службы Министерства социальной политики, после внесения необходимых исправлений или дополнений в данные, граждане имеют возможность подать свое заявление повторно.

Читайте также: Доход семьи и стоимость услуг: что влияет на размер субсидии

Поэтому, отказ в предоставлении помощи возможен в таких случаях:

  • Наличие просроченной задолженности за коммунальные услуги более 680 гривен, если она просрочена более чем на 90 дней;
  • Долг у члена домохозяйства, зарегистрирован в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев;
  • Безработные взрослые члены семьи или те, кто не платил ЕСВ последние 90 дней;
  • В семье есть более одного жилого помещения;
  • Площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме;
  • Наличие транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад, или нескольких авто, выпущенных менее 15 лет назад;
  • Наличие банковского депозита или государственных облигаций на сумму более 100 тысяч гривен.

Как можно восстановить субсидию

В случае отказа в назначении субсидии, граждане имеют 14 дней для внесения изменений или исправления ошибок в документах. После проверки обновленных документов Пенсионный фонд Украины может принять решение о назначении субсидии и сообщить об этом отдельно.