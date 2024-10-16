Отказ в назначении субсидии

В Украине могут отказать в назначении субсидий на коммунальные услуги в ряде случаев. Согласно информации пресс-службы Министерства социальной политики, после внесения необходимых исправлений или дополнений в данные, граждане имеют возможность подать свое заявление повторно.

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Поэтому, отказ в предоставлении помощи возможен в таких случаях:

Наличие просроченной задолженности за коммунальные услуги более 680 гривен, если она просрочена более чем на 90 дней;

Долг у члена домохозяйства, зарегистрирован в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев;

Безработные взрослые члены семьи или те, кто не платил ЕСВ последние 90 дней;

В семье есть более одного жилого помещения;

Площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме;

Наличие транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад, или нескольких авто, выпущенных менее 15 лет назад;

Наличие банковского депозита или государственных облигаций на сумму более 100 тысяч гривен.