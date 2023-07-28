Почему вас могут лишить субсидии: получить льготы становится сложнее

Получить субсидию в Украине становится труднее. Государственный мониторинг показал, что значительное количество украинцев имеют эту льготу безосновательно. После проверки некоторые категории населения потеряют свою субсидию.

За что могут лишить субсидии

Усиление государственного контроля в вопросе предоставления субсидий стало причиной массовых проверок уже существующих льготников. Мониторинг показал, что около 10% населения, получающего денежную помощь от государства, на самом деле его не нуждаются.

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Статистика впечатляет. Ведь 10% фейковых льготников стоят государству несколько миллиардов гривен ежемесячно.

Из-за наличия долгов : если вы не оплачиваете коммунальные услуги, ЖЭКи и ОСМД обязаны предоставлять об этом информацию в Управление соцзащиты населения (УПСЗН) до 10 числа каждого месяца.

Смена места жительства: помните, что расчет льгот производится в соответствии с конкретно определенным жильем.

помните, что расчет льгот производится в соответствии с конкретно определенным жильем. Смерть лица, которому предоставлялись льготы.

Если был указан ложный размер дохода: финмониторинг легко обнаружит расхождение указанных данных и реальных цифр. Если вы совершаете дорогие покупки, или имеете на депозите более 50 тысяч гривен, вас могут лишить льгот.

Как получить субсидию в 2023 году

Долг не начисляется, если у вас есть документальное подтверждение о задержке зарплаты или пенсии, поэтому вы и не смогли вовремя внести платеж. В случае, если вам отменяли субсидию из-за долга, ее можно возобновить. Для этого закройте задолженность или заключите договор о ее реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

На данный момент получить субсидию стало труднее. Однако при наличии соответствующих оснований процесс получения занимает минимум времени.

Упрощенная процедура действует только для ВПЛ, имеющих соответствующие справки.

Чтобы оформить заявление на льготы, обратитесь в Управление социальной защиты в вашем регионе:

составьте заявление по специальному образцу; при наличии, добавьте договор аренды жилья; заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи. Пример здесь; дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас есть.

Подать документы для получения субсидии можно в приложении Действие, ЦНАПи, в Управлении социальной защиты населения (УСЗН), а также вы можете обратиться к уполномоченному чиновнику территориального сообщества.