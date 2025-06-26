Почти 5 миллиардов гривен: за что украинцы заплатить такие налоги в 2025

За первые 5 месяцев 2025 года украинцы уплатили налог на недвижимость в размере 4,9 миллиарда гривен. Это на 17% или 700 миллиардов гривен больше чем в прошлом году.

Какие налоги на недвижимость уплатили украинцы

Налог на недвижимость должны платить физлица, которым принадлежит квартира площадью более 60 квадратных метров или дома более 120 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Обратите внимание! Налог на землю также уплачивается, если лицо владеет различными типами жилья общей площадью более 180 квадратных метров.

Самый большой такой налог с января по май был уплачен жителями Киева – почти 990 миллионов гривен. Также значительные средства отдали:

на Киевщине – 497 миллионов гривен;

на Днепропетровщине – 496 миллионов гривен;

в Одесской области – 464 миллионов гривен.

В 2025 году украинцы платят налог, который было начислено в 2024 году.

Заметьте! Чтобы узнать размер этого налога, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на веб-портале ГНС.